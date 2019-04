Rekordhøy eksport av fisk og sjømat

innenriks

Tallene fra Norges sjømatråd ble presentert onsdag.

– Verdien av sjømateksporten i første kvartal har vært rekordhøy. Dette er i hovedsak drevet av økte priser på flere av våre viktigste arter. Det er gode, stabile markedsforhold, økt etterspørsel i viktige markeder, og en svak krone mot både dollar og euro, som i sum gir en rekordnotering, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen.

Mindre i volum

Selv om det er registrert en nedgang i volum på 18 prosent i første kvartal, målt mot første kvartal i fjor, er verdiveksten på 7 prosent. Det utgjør 1,8 milliarder kroner.

Eksporten av laks utgjør 245.000 tonn og utgjør en verdi på 16,7 milliarder kroner i første kvartal. Volumet har bare økt med 1,1 prosent mot samme periode i fjor, men verdien har økt med 7 prosent.

– Sjømatnæringen går mot nye rekorder, og det har vi all grunn til å være stolte av. Sjømatnæringen bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping som gir ringvirkninger i hele landet vårt, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).

Klippfisk

Fiskeriministeren er på offisielt besøk i Brasil, etter at han i forrige uke var med kongeparet under deres offisielle besøk i Chile.

– Det er ekstra gøy å se at klippfisken gjør det så bra. Brasil er et av våre viktigste markeder for klippfisk, sier Nesvik.

Norge eksporterte 25.000 tonn klippfisk til en verdi av 1,1 milliard kroner første kvartal. Eksporten har økt med 17 prosent i volum, mens verdien økte med 154 millioner kroner eller 17 prosent. Brasil, Portugal og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for klippfisk i første kvartal.

