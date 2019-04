PST henlegger saken mot spionsiktet russer

innenriks

Det er advokat Hege Aakre, som forsvarer russiske Mikhail Botsjkarev, som opplyser til VG at Riksadvokaten har henlagt saken, ifølge PST.

Mikhail Botsjkarev hadde vært deltaker på et IT-seminar i Stortinget i regi av Det europeiske senter for parlamentarisk forskning og dokumentasjon (ECPRD) da han ble pågrepet 21. september i fjor. Han ble løslatt fra varetekt 19. oktober.

Han var siktet for etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

Erstatning

Botsjkarevs advokat, Hege Aakre, uttalte tidligere onsdag at han vil søke erstatning dersom saken henlegges.

– Han satt i varetekt i en hel måned. Det var mye uønsket oppmerksomhet i mediene verden over, og han håper på en unnskyldning, sier Aakre til VG.

Den russiske avisen Kommersant spekulerer på om det foreligger en avtale mellom Norge og Russland. Avisen antyder at det angivelig «kan eksistere en avtale» der president Vladimir Putin kan benåde den spiontiltalte nordmannen Frode Berg som nå møter i retten i Moskva.

Ikke mistankegrunnlag

Botsjarevs advokat sier til VG at hun ikke har kjennskap til dette.

– Jeg vil påpeke at grunnen til at han slapp ut av fengsel var at en norsk dommer mente at det ikke var nok mistankegrunnlag i saken til å holde han videre fengslet, sier hun til VG.

Pågripelsen av russeren i fjor høst førte til at Stortinget gjennomgikk flere av sine rutiner knyttet til besøk og seminarer. Blant annet ble det flere printere tatt ut av drift, og det ble meldt at flere stortingspolitikere fikk beskjed om å bytte ut mobiltelefonene sine.

