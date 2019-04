Boligprisene økte i mars

innenriks

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for ett år siden, ifølge tallene som Eiendom Norge la fram onsdag.

– Den moderate utviklingen i boligprisene vi har sett det siste året, fortsetter også i mars, sier direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– God balanse

– Boligmarkedet er i god balanse, og det har vært mange salg i boligmarkedet i store deler av landet i første kvartal. Den høye aktiviteten i mars kan til en viss grad tilskrives den sene påsken i år, fortsetter han.

I mars ble det solgt 7.824 boliger i Norge, noe som er 18 prosent flere enn i samme måned i fjor.

– Det er solgt mange brukte boliger i løpet av måneden, og akkumulert for første kvartal 2019 ligger nivået nå rett under 2015, som var et år med svært mange omsetninger i det norske boligmarkedet, sier Dreyer.

Mange bruktboliger

I mars ble det lagt ut 10.120 boliger til salgs i Norge, 30,9 prosent flere enn i samme måned i 2018.

– Veksten i antall bruktboliger til salgs er stor sammenlignet med mars i fjor, men dette har sammenheng med at påsken i sin helhet er i april. Normalt utgjør påsken et vannskille i boligmarkedet, da mange ønsker å selge boligen sin i takt med at våren springer ut. Det er sannsynlig at dette sesongmønsteret endres noe i år grunnet den sene påsken, og at mange boligselgere har valgt å legge boligen ut for salg allerede i mars måned. Det har aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i årets første tre måneder som i år. Det er spesielt i Oslo at det er kommet ut betydelig flere boliger til salgs, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 52 dager å selge en bolig i mars 2019, noe som er tre dager mer enn i mars 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 24 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 82 dager.

Ventet renteøkning

Norges Bank hevet som ventet styringsrenta 21. mars, men dette ser ikke ut til å ha påvirket boligmarkedet, ifølge Terje Buraas i DNB Eiendom, som konstaterer at den moderate veksten fortsetter også i mars.

– Det skyldes nok at dette var en av tidenes mest ventede renteøkninger. Rentenivået er fortsatt lavt, og prognosene tilsier heller ikke at vi skal bevege oss mot høye rentenivåer fremover, sier han.

Pågangen for å få finansieringsbevis er stor, opplyser John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea Norge, som opplever «god fart i markedet».

Samtidig er det balanse og en nøktern stemning i markedet. Det virker som at budrundene blir gjennomført uten den store dramatikken, som vil si at kundene får kjøpt til den prisen finansieringsbeviset tillater, sier han.

Viss spenning til renta

– Det er god stemning i boligmarkedet fordi folks relative kjøpekraft er høyere enn på lenge og utbudet av boliger er godt, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Framover er det en viss spenning knyttet til markedseffekten dersom sentralbanken hever styringsrenta nok en gang før sommeren. I en periode med godt boligutbud kan renten komme til å bite noe sterkere på boligprisene enn den første rentehevingen, fortsetter han.