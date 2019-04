Solberg skryter av verftenes omstillingsevne

innenriks

– Skiftende tider er ikke noe nytt. Historien er full av dem, og leksen er like klar som den er intuitiv: For å lykkes over tid må du klare å innrette deg etter endrede forhold. Det gjelder for land, bedrifter og den enkelte, sa Solberg i sin tale på Finansnæringens dag tirsdag.

Tema for dagen er «Det store kappløpet». Solberg mener det er tre klare trender som har endret forutsetningene for å konkurrere i dette kappløpet: Vi har begynt å bli flere eldre, olje- og gassvirksomheten vil etter hvert avta, og klimautslippene både i Norge og verden må ned.

Statsministeren mener det fins klare tegn på at det norske næringslivet er i stand til å takle disse utfordringene.

– Ta norske verft, for eksempel, som fikk kjenne på kroppen nedgangen i olje- og gassektoren fra 2014. I den siste tiden har det begynt å gå bedre igjen. Det skyldes at verftene har snudd seg mot nye markeder. De bygger nå i større grad cruiseskip og ferger enn fartøyer til olje- og gassektoren. De innrettet seg etter endrede forhold, de omstilte seg, og fortsetter derfor ferden framover, sa Solberg.

– Vi har et godt utgangspunkt for å møte krevende langsiktige utfordringer, dels fordi vi har vært heldige, dels gjennom gode valg. Vi må fortsette å ta gode valg for å møte denne utviklingen, sier statsministeren.

