Senterpartiet på vei mot rekordresultat i høstens lokalvalg

Fem måneder før høstens valg får Senterpartiet 14,3 prosent, en fremgang på 1,9 prosentpoeng fra mars.

– Det vil være det beste resultatet i Senterpartiets 99-årige historie, så selvfølgelig vil det være et godt resultat, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

I de minst sentrale kommunene har partiet en oppslutning på 23 prosent, mens den er 5 prosent i de mest sentrale kommunene.

Arbeiderpartiet rammes hardt av Senterpartiets fremgang. Partiet får 26,4 prosent (-0,1), men hele 6,6 prosentpoeng dårligere enn valgresultatet for fire år siden som var på 33 prosent. Et resultat på linje med denne målingen ville vært historiens dårligste kommunevalg for Arbeiderpartiet.

Bakgrunnstallene viser at stadig flere tidligere Ap-velgere går til andre grønne og røde partier som Senterpartiet, SV og Rødt. Nesten 50.000 velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2017, sier de ville stemt Senterpartiet, mens det er rundt 30.000 velgere som går fra Arbeiderpartiet til SV og nesten like mange til Rødt.

I Oslo og Akershus er oppslutningen til Rødt, SV og MDG samlet langt større enn for Arbeiderpartiet.

Resultatene i målingen er som følger (endring fra valget 2015 i parentes):

Ap 26,4 (-6,6) Frp 10,1 (+0,6) Høyre 22,5 (-0,7), KrF 4,3 (-1,1), Senterpartiet 14,3 (+5,8), SV 5,8 (+1,7) Venstre 2,9 (-2,6), Rødt 4,4 (+2,2) og MDG 5,8 (+1,6).

Kommunevalgmålingen er tatt opp mellom 25. og 29. mars. 982 personer med stemmerett er intervjuet.

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september.

