VG: Bevegelse i meklingen

innenriks

Det opplyser en anonym kilde som har fulgt utviklingen. Det skal ha blitt meldt om stillstand mandag formiddag.

Ifølge VGs kilde er det foreløpig ikke lagt fram noen skisse. Hvis det skjer, er det et signal om at konflikten kan gå mot en løsning.

Offisielt har det vært usedvanlig sparsomt med signaler om hvilken vei det går i meklingen, som er godt over et halvt døgn på overtid.

Toppene ute flere ganger

Ved 11-tiden mandag formiddag kunne NHO-sjef Ole Erik Almlid skimtes ute av lokalene i sjuende etasje hos Riksmekleren, der partene sitter i forhandlinger, men ikke pressen har adgang.

Flere ganger var leder Jørn Eggum i Fellesforbundet ute en tur – tilsynelatende for å trekke litt luft.

Rett etter klokka 8 kom riksmekler Mats W. Ruland ned til femte etasje og passerte pressefolkene som er samlet, uten å si ett ord. Utover dette har det vært lite å se til de sentrale personene i forhandlingene, men ved tidlig lunsjtid mandag ble det levert mat i sjuende etasje.

LO gikk natt til mandag ut og ba folk møte på jobb til vanlig tid og avvente nærmere beskjed. Klokka 11.40 opplyste de at forhandlingene fortsatt pågikk. NHO bekreftet det samme klokka 12.

– Betydelig avstand

Meklingen begynte lørdag klokka 12. Partene har forhandlet på overtid siden fristen løp ut ved midnatt natt til mandag.

Klokka 23 søndag sa riksmekleren at det fortsatt var «betydelig avstand» mellom partene, og han har tidligere uttalt at streikefaren er til stede.

Begge parter har tidligere oppgitt at de ikke kan si noe om hvilke saker det forhandles om. Siden dette er et mellomoppgjør, handler det imidlertid kun om lønn, ikke om mer prinsipielle spørsmål som for eksempel pensjonsordninger.

Hvis en ser til historien, er det lite som taler for at det skal bli streik. Ifølge Fri Fagbevegelse har arbeidstakerne og arbeidsgiverne i privat sektor kommet til enighet i hvert eneste mellomoppgjør siden andre verdenskrig.

25.000 ansatte

Blir ikke LO og NHO enige, er LO-medlemmer i bedrifter som Statkraft, Mills, Ringnes, Telenor, PostNord og Bring blant dem som blir tatt ut i første streikerunde, ifølge en LO-oversikt.

Fra YS' side er Parat-medlemmer i Adresseavisen og Aller Media blant dem som er omfattet av det første streikeuttaket.

Totalt vil om lag 25.000 arbeidstakere fra LO og YS bli tatt ut i en eventuell streik.

(©NTB)