Svensker siktet etter tyveritokt i norske rådhus

innenriks

I løpet av én måned brøt tyver seg inn på rådhusene i Bærum, Asker, Lier, Kolbotn og Moss. Nå er fire svensker tatt med mye av tyvegodset. Pågripelsene skjedde i en leiebil i Oslo sentrum sist fredag, skriver Aftenposten.

Mandag ettermiddag ble to svenske menn på 22 og 34 år varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. Også en 32 år gammel mann ble fremstilt for varetektsfengsling i samme sak, men han er løslatt. Ytterligere én svensk statsborger er siktet i samme sak.

– Vi så raskt et mønster da vi fikk så mange innbrudd i akkurat rådhus i løpet av noen få uker i et relativt begrenset geografisk område, sier politiførstebetjent Tonje Reiten i gruppen for spesiell etterforskningsinnsats i enhet Vest i Oslo politidistrikt.

Etterforskningen er ennå i en innledende fase, og politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser.

Politiet har sikret seg gode overvåkingsbilder fra flere av åstedene. Et problem var at det noen steder ikke var alarm, eller at den ikke var slått på.

Etter at politiet sporet seg fram til en Airbnb-utleieleilighet på Ekeberg i Oslo, fant de nesten hundre laptoper som stammer fra innbruddene.

(©NTB)