Politiet ble varslet om ulykken klokken 13.58. Ved 14.30-tiden ble det bekreftet at føreren av personbilen omkom på stedet, melder Øst politidistrikt.

– Det er på det rene at et av kjøretøyene kom over i feil kjørefelt før ulykken, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til NTB.

Veien forbi ulykkesstedet var fortsatt stengt ved 16.30-tiden. Veivesenets ulykkesgruppe var på stedet mandag ettermiddag.

Lastebilsjåføren kom ikke fysisk til skade i kollisjonen.

