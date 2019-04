innenriks

Det skriver de på sine nettsider. De ber medlemmene avvente nærmere beskjed.

Om LO og NHO ikke kommer til enighet skal om lag 23.000 ansatte i NHO-bedrifter etter planen gå ut i streik. Den opprinnelige fristen for å bli enige løp ut ved midnatt natt til mandag.

Klokka 4 mandag morgen fikk NTB opplyst av NHO at det ikke er noe nytt å melde om meklingen, men at den stadig pågår. Begge parter oppgir at de ikke kan si noe om hvilke saker det forhandles om.

