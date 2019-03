SKUP-prisen til Dagens Næringsliv for Tidal-saken

innenriks

DN avslørte at Tidal-eiere som Kanye West og Beyoncé, hadde unaturlig mange avspillinger i et mønster som var alt for presist til å være troverdig. Dermed gikk større deler av inntektene til dem på bekostning av andre musikere. DNs journalister fikk via godt kildearbeid adgang til enorme datamengder og brukte eksperter ved NTNU til å gjennomgå dem.

Juryleder Bernt Olufsen leste opp begrunnelsen under prisutdelingen på SKUP-konferansen i Tønsberg lørdag kveld:

«Selv om det meste i samfunnet digitaliseres, er fremdeles urmetoden i journalistikken et fantastisk verktøy: Å bygge kildenettverk. Årets SKUP-vinner står bak en spektakulær og komplisert sak som ikke lot seg avdekke uten tålmodig og modig kildearbeid. Samtidig har årets SKUP-vinner gått lenger enn de fleste i å utvikle en avansert databasert metode for å avdekke jukset. Mønsteret som avtegnet seg i dataene, gjorde det mulig å avsløre omfattende manipulasjon».

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) ble etablert i 1991 for å fremme den kritiske og undersøkende journalistikken i Norge. SKUP-prisen deles ut under den årlige konferansen i Tønsberg.