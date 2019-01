Politiet med flere alternativer i bortføringssaken

innenriks

Hovedteorien er at hun har blitt kidnappet, men også andre muligheter holdes åpne.

– Vi jobber bredt og har foretatt en rekke etterforskningsskritt. Vi har hele tiden jobbet ut ifra at hun ble tatt fra hjemmet sitt, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt overfor Nettavisen.

De alternative teoriene er at det dreier seg om en frivillig forsvinning, at det dreier seg om et drap eller en ulykke.

– Vi har erfart fra tidligere tilsvarende saker at folk frivillig ønsker å bli borte. Flere tilfeller av savnetsaker har endt opp som drap, og det kan også være en nyanse mellom en frivillig forsvinning og et drap. Hun kan ha blitt utsatt for en ulykke ett eller annet sted, sier han.

Brøske ønsker ikke å kommentere ytterligere om de alternative teoriene, og understreker at politiet jobber ut ifra at de skal få Hagen tilbake.

