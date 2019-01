Juryen i Jensen-saken rådslår på overtid

innenriks

Eirik Jensens samboer Ragna Lise Vikre sier til NTB at situasjonen er svært krevende.

– Ventetiden er utrolig seig. Men når det gjelder det at juryen bruker lang tid, så tolker vi det ikke som noe negativt, sier hun.

På forhånd var det ventet at juryen ville være klar fredag med sitt svar på om den tidligere politimannen er skyldig i å ha medvirket til at Gjermund Cappelen kunne smugle inn tonnevis med hasj til Norge.

Men fredag ettermiddag ga Borgarting lagmannsrett beskjed om at det ikke ville komme en kjennelse før helgen. Da var det over to døgn siden juryen trakk seg tilbake for den siste runden med rådslagning.

– Hard uenighet

Til sammenligning brukte juryen i Orderud-saken og Nokas-saken i underkant av to dager på å bli enige.

– Det er vanskelig å tolke dette på noen annen måte enn at det er hard uenighet, sier Dagbladets kommentator Martine Aurdal.

Tidligere forsker og lagdommer Lars-Jonas Nygard sa torsdag til NTB at det kan være til Jensens fordel om rådslagningen trekker ut.

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei, sa Nygard.

Kjennelsen kan imidlertid komme lørdag eller søndag. Da vil det bli satt rett, opplyser Borgarting.

To hovedspørsmål

Juryen skal ta stilling til to hovedspørsmål:

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til Gjermund Cappelens hasjinnførsler?

* Er Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Under hvert hovedspørsmål er det et tilleggsspørsmål om forholdet er å anse som grovt. Minst sju av de ti jurymedlemmene må svare ja på spørsmålene for at Jensen skal finnes skyldig.

Juryen skal kun ta stilling til skyldspørsmålet, ikke straffutmålingen.

I Oslo tingrett ble Jensen kjent skyldig og dømt til 21 års fengsel. Lagdommer Kristel Heyerdahl har imidlertid lagt lista høyere. I sin rettsbelæring understreket Heyerdahl at lagretten må finne det bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen aktivt bidro til hasjinnførsel ved minst én anledning.

Heyerdahl ba også juryen se bort fra forklaringene til både Jensen og Cappelen og viste til at begge har gode grunner for å lyve i retten.

Cappelens forklaring er blant hovedbevisene til påtalemyndigheten, Spesialenheten for politisaker.

Mulige utfall

Om Jensen blir funnet skyldig, er det opp til fagdommerne å utmåle straff. Men hva som da vil skje, er foreløpig uklart.

– Vi vet ikke, sier Ragna Lise Vikre til NTB.

Jensens forsvarer John Christian Elden, vurderer imidlertid å anke lovanvendelsen i saken videre til Høyesterett og regner med at Jensen derfor vil kunne få dra hjem.

– Hvis skyldig får han senere en dom som han vil bli innkalt til å sone etter at den har vært behandlet i Høyesterett, sier han.

– Så han vil ikke bli fengslet i påvente av dette?

– Vi regner ikke med det og har ikke hørt om det, annet enn medias spekulasjoner, sier Elden.

Dersom juryen velger å frifinne Jensen, har de tre fagdommerne to valg: De kan godkjenne frifinnelsen. Men dersom to av dem er uenige i avgjørelsen, kan de sette frikjennelsen til side. Da blir det i tilfelle en ny rettssak som vil gå for en meddomsrett.

