Vannsøket fortsetter i Hagen-forsvinning

– Vi gjorde som kjent søk i Langvannet i går. Søkene fortsetter i dag, og eventuelt i morgen fredag, opplyser politioverbetjent Christian Berge i Øst politidistrikt.

Han legger til at de av hensyn til etterforskningen ikke kommenterer eventuelle funn som er gjort.

– Dette må vi komme tilbake til senere, sier Berge.

Familiens bistandsadvokat Svein Holden inviterte torsdag til pressekonferanse i advokatfirmaet Hjorts lokaler i Oslo klokka.

Tre hull i isen

Til nå er det sagd ut tre råker i vannet, alle rett utenfor eiendommen til den savnede Anne-Elisabeth Hagen og hennes ektemann, milliardæren Tom Hagen. To hull ble laget onsdag og torsdag formiddag ble en tredje råk sagd ut.

Innsatsleder Anders Bru i Øst politidistrikt kunne fortelle at sikten i vannet er langt bedre enn det Oslo brann- og redningsetat fryktet. Når dykkerne er nede i vannet, som er 17 meter på det dypeste og nå holder rundt 4 plussgrader, søker de først og fremst visuelt.

– Vi holder mest sannsynlig på også i morgen. Ikke noe tyder på at vi vil søke andre steder enn der vi arbeider nå. Vi konsentrerer oss om eiendommen og vannet i nærheten. Oslo brann- og redningsetat gjør en meget god jobb i dette søket. Vi er avhengig av deres innsats, sier Bru.

Etterforskerne følger med

Innsatslederen bekreftet at Berge, som leder etterforskningen, kom til søksområdet torsdag.

– Han var her for å snakke med meg om det operative. Det er viktig å holde etterforskerne løpende orientert, men også at de selv kan se hvordan søket skjer, sier Bru.

Han legger til at publikum har respektert sperringene som er satt opp og håper at de vil fortsette med det. Politiposten som er satt opp på stedet, er fortsatt åpen.

– Om publikum har tips, så har vi betjenter som kan ta dem imot. I går fikk vi inn rundt åtte tips. Jeg vet ikke om de har fått inn noen i dag, sier innsatslederen.

(©NTB)