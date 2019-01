Jury-forsker: Langvarig rådslagning kan være til fordel for Eirik Jensen

innenriks

– Jeg vil nok tro at der det blir en langvarig rådslagning, blir svaret nei. Dersom juryen er for å svare ja på skyldspørsmålet, kan de komme ut raskere, sier Lars-Jonas Nygard til NTB.

Den pensjonerte lagdommeren og senere forskeren utga i 2010 boka «Juryen for fall – demokrati og rettssikkerhet».

Etter en maratonrunde på fem måneder i retten trakk juryen i ankesaken mot den narkotika- og korrupsjonstiltalte tidligere politimannen Eirik Jensen seg tilbake for rådslagning ved 13-tiden onsdag. Torsdag ettermiddag var det ingen tegn til at de var ferdige med å diskutere saken.

Tvil avgjør varighet

– Det er mengden av tvil som avgjør varigheten på rådslagingen. De må jo snakke seg ferdig. Og der det er snakk om mange år i fengsel, så vil det være en sterkere oppfordring om å trekke fram all mulig tvil og spørre om den er rimelig og fornuftig. Og det tar tid, sier Nygard.

Han viser imidlertid til at juryen har hatt ukentlige rådslagningsmøter gjennom hele saken.

– Dette er ikke begynnelsen, men siste runde i en langvarig rådslagning. Det er sjelden at juryen har ukentlige møter. Jeg regner med at ettersom ukene gikk, ble det stadig klarere for dem hvilken vei det ville bære.

Ikke miste omdømme

Samtidig må juryen ta seg såpass mye tid at de ikke mister sitt omdømme, påpeker den tidligere lagdommeren.

– Hvis de kom ut tidlig, ville nok verden lurt på hvor seriøs denne rådslagningen var, sier Nygard.

Han tror juryen vil komme med sin kjennelse etter lunsj på fredag og viser til at saker med mange enkeltavgjørelser sjelden tar mer en tre-fire dager. I ankesaken mot Jensen, som er norgeshistoriens siste rettssak med en jury, skal juryen svare på i alt to hovedspørsmål og to tilleggsspørsmål.

– Jeg tipper at to dager med rådslagning vil være tilstrekkelig, i og med at de har drøftet detaljene i bevismaterialet underveis, sier han.

Dersom juryen finner Jensen ikke skyldig, kan det få konsekvenser for hans medtiltalte Gjermund Cappelen, som har anket straffutmålingen. I tingretten fikk Cappelen, som er dømt for innførsel av over 16 tonn hasj, seks års strafferabatt for å ha snakket Jensen inn i saken.

(©NTB)