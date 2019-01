Høie: Forslag til endring av abortloven blir sendt på høring

innenriks

– Regjeringen vil legge fram forslag til endring av abortloven knyttet til fosterreduksjon, skriver Høie i et brev til Stortinget.

Han viser til at forslaget vil følge opp punktet Høyre, Frp, Venstre og KrF ble enige om i Granavolden-plattformen. Der heter det at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven.»

Kommer tilbake med detaljer

– Forslag til lovendringer vil bli sendt på offentlig høring, før det legges fram for Stortinget. Jeg vil komme tilbake til de nærmere detaljene i forslaget i høringsnotatet, skriver Høie videre.

Utgangspunktet for det skriftlige svaret er et spørsmål fra Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe. Hun spør om regjeringen vil innføre nemndbehandling av fosterreduksjon og slik tillate fosterreduksjon av friske fostre etter tolvte svangerskapsuke.

Sps standpunkt

Toppe viser til at ingen fosterreduksjoner i dag blir utført før etter tolvte uke og grensen for selvbestemt abort, og at nemndbehandling på linje med andre aborter etter tolvte uke er blitt løftet fram av enkelte som et alternativ til ikke å tillate fosterreduksjon av friske fostre, som er Sps standpunkt.

Endringer i abortloven var blant de mest betente spørsmålene i regjeringsforhandlingene. Mens KrF primært ønsker en mer restriktiv lov, ønsker de øvrige tre partiene i regjeringen å beholde dagens lov. På punktet om fosterreduksjon fikk imidlertid KrF gjennomslag i forhandlingene.

(©NTB)