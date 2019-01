Ny kartlegging om Fedje-ubåten

innenriks

I fjor høst satt regjeringen 30 millioner kroner for at Kystverket kunne starte arbeidet med å dekke til den tyske ubåten fra andre verdenskrig, som har 67 tonn kvikksølv om bord.

Men nå er klart at det blir en ny runde for å vurdere hva som er det sikreste for miljøet, melder NRK.

Regjeringen ønsker denne gangen å se på om det er mulig å ta i bruk ny teknologi for å håndtere ubåtvraket på en sikrere måte. Det betyr at tildekkingen som etter planen skulle være ferdig i 2020 er satt på vent.

– Inntil videre er arbeidet satt på vent. Man skal se på om det er kommet ny teknologi som gjør at vraket kan fjernes, sier ordfører Stian Herøy i Fedje.

Ifølge beredskapsdirektør i Kystverket Johan Marius Ly vil en ny gjennomgang gi svar på om teknologien har blitt utviklet så mye at det er behov for å endre den nåværende anbefalingen.

Den tyske ubåten U-864 ble torpedert av en britisk ubåt 9. februar 1945, to nautiske mil vest for Fedje i Hordaland. Ubåten brakk i to deler og sank. I 2003 ble den funnet, på 150 meters dyp, lastet med 1.847 kvikksølvbeholdere.

