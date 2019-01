Vaskehall i marina utenfor Kristiansand totalskadd i brann

innenriks

Politiet fikk melding om brannen klokken 6.06 mandag. Vaskehallen ligger i et industriområde, men det er ikke fare for spredning, opplyser brannvesenet.

– Bygningen er ikke gjennomsøkt, men det pleier ikke å være folk der om natten, sier operasjonsleder Øyvind Heggeland i Agder politidistrikt til NTB.

Han legger til at skadeomfanget er stort, og at bygningen på et tidspunkt var overtent. Brannmannskapene fikk kontroll over flammene etter halvannen times slokkearbeid.

Det var åpne flammer på stedet da den første bilen fra brannvesenet var framme.

– Halve Korsvik Marina er brent i stykker. Vi har klart å stoppe brannen midt på bygget. Men det er fortsatt fyr i bygget og mye å gjøre, sier brannmester Erik Johannessen til Fædrelandsvennen like før klokken halv åtte mandag morgen.

(©NTB)