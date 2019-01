NRK-komiker kastet ut av Dagsnytt 18-studio

innenriks

– Der er døren, sa programleder Espen Aas til Hadaoui.

Han er komiker i NRKs program Svart humor og var invitert til debatt om Humorprisen, som ble delt ut i helga. Arrangørene har fått kritikk for at kvinneandelen blant nominerte og prisvinnere var for lav, og at det var for få flerkulturelle komikere i salen, skriver NRK.

Underveis i debatten mandag kveld synes Hadaoui å henvende seg til andre enn Aas og sine to motdebattanter, Humorprisens leder Trond Kvernstrøm og komiker Trine Lise Olsen.

– Bare drit i å mase så jævlig, er blant utfallene fra Hadaoui, som åpenbart skaper forvirring blant de andre i studio.

Ifølge NRK skal det hele være et stunt, og Hadaoui oppfordrer folk til å se på Satiriks neste uke for å skjønne sammenhengen. Redaktør Charlo Halvorsen i NRKs underholdningsavdeling opplyser at stuntet ikke var avklart med ham.

– Som ansvarlig for humor, tåler vi en del stunt, men dette var ikke morsomt. Det var dårlig oppførsel mot kolleger, sier han.

