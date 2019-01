SV i medvind etter regjeringsavklaring

innenriks

– Mange ble så provosert over den nye regjeringen at de satt oppe om natta torsdag for å melde seg inn i SV, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Det første døgnet etter at Høyre, KrF, Frp og Venstre la fram den nye regjeringsplattformen torsdag kveld, hadde 150 personer meldt seg inn i SV. Lørdag formiddag var tallet oppe i 266, før det steg til 350 utover dagen. Partiet har nå 40 prosent flere medlemmer enn i 2008.

Samtidig samlet SVs landsstyre seg for blant annet å diskutere strategien videre med den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1985.

– Vi skal gi denne regjeringen motstand og være det ledende opposisjonspartiet, særlig på miljø, lovet Lysbakken i sin tale. Også ufrivillig deltid blir en kampsak for SV mot høstens kommunevalg.

Klimakritikk

Lysbakken er særlig kritisk til regjeringens løfter på klimaområdet. Torsdag framholdt Venstre-leder Trine Skei Grande at de har fått til en «meget ambisiøs» klimamålsetting med 45 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor i Norge.

I regjeringserklæringen heter det imidlertid at kuttene ikke nødvendigvis må tas i Norge. «Om strengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes», heter det.

– Det Grande ikke sa på torsdag, er at Norge fortsatt kan kjøpe seg fri ved å kjøpe kvoter i andre europeiske land. Er det sannsynlig at Høyre og Frp vil synes at det er strengt nødvendig? Ja, det er veldig sannsynlig, sier Lysbakken til NTB.

Han peker blant annet på den rekordhøye tildelingen av 83 nye utvinningslisenser av olje og gass for bare få dager siden og etterlyser konkrete planer og tiltak.

– I punkt ett punkt heter det at regjeringen skal «utrede» og «legge planer». Vi har haugevis med utredninger om klima. Det vi mangler er kutt og handling, slår han fast.

– Spektakulært nederlag

SV-lederen går også hardt ut mot den varslede endringen i abortloven, som fjerner mulighet for selvbestemt fosterreduksjon ved flerlinggraviditeter.

– Dette er første gang det strammes inn på kvinners rett til selvbestemmelse. Det setter hele loven i spill, mener SV-lederen, som beskylder KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Erna Solberg (H) for å ha bedrevet et kynisk maktspill.

– Men la det ikke være noen tvil: Det er et spektakulært nederlag for Ropstad at han tapte kampen om 2c-paragrafen. Men at han har lurt partiet sitt, er det ingen tvil om, sier Lysbakken.

Konsekvensene på sikt kan bli store for KrF, tror han.

– Det Ropstad nå gjør, er å gjøre KrF til et smalt moralparti. Både meningsmålinger og utmeldinger i KrF tyder jo på at potensialet for et sånt parti er veldig begrenset, mener Lysbakken.

– Ropstad kan bli stående igjen som mannen som tok fra KrF muligheten til å skape seg et nytt liv i norsk politikk, sier Lysbakken.

