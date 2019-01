Solberg: Kan bli aktuelt å utvide regjeringen med flere statsråder

innenriks

– Den er klar når den er klar, jeg sier ikke noe om det i dag, svarer hun på spørsmål fra Aftenposten om når hun skal presentere firepartiregjeringen.

Men det kan bli aktuelt å utnevne flere statsråder nå når det er fire partier i regjeringen, sier statsministeren.

– Det kan bli en mulighet, sier Solberg.

Regjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre består av 20 statsråder fordelt på 16 departement, inkludert Solberg selv ved Statsministerens kontor. Det er ventet at KrF vil få tre statsråder når de går inn i regjeringen, det samme som Venstre fikk da partiet sluttet seg til Solberg-regjeringen for et år siden.

