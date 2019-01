Norge får likevel nytt Vikingtidsmuseum

innenriks

I erklæringen heter det at regjeringen skal starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuseet på Bygdøy.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo og museumsdirektør Håkon Glørstad markerte at det er gitt klarsignal for byggeprosjektet i Vikingskiphuset på Bygdøy fredag.

– Dette gjør at vi kan sikre og bevare skip og samlinger for fremtiden. Dette er verdensarven vår, den skal vi ta vare på, og jeg er svært glad for at all tvil nå er borte – nå skal det bygges nytt vikingtidsmuseum, sier Nybø.

Det nye museet blir på 13.000 kvadratmeter, hvorav 5.000 kvadratmeter blir utstillingsareal. Siktemålet er å skape et levende museum med utstillinger som oppdateres og formidler vikingtiden på en stimulerende måte.

I tillegg blir det butikk, restaurant, mulighet for å holde arrangementer og en museumspark.

– Vikingarven er viktig

– Av alle bygg og byggeprosjekter som er klare til å få startbevilgning, er jeg veldig glad for at den nye regjeringen har løftet fram Vikingtidsmuseet. Dette var viktig for Venstre, og vikingarven er viktig for landet, sier Nybø.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. I museet finnes gravfunnene fra Tune, Gokstad, Oseberg og Borre.

Det viktigste målet med et nytt museum er å sikre tilgang til kulturhistorisk kunnskap og forståelse av vikingtiden, økt sikkerhet for vikingtidssamlingen og gi bedre arbeidsforhold for de ansatte.

– Helt fantastisk

Museumsdirektør Håkon Glørstad mener det er avgjørende for samlingens sikkerhet å få på plass et nytt museum så raskt som mulig.

– Vi har lenge visst at vi må gjøre noe for å sikre dem på en forsvarlig måte for fremtiden, og her betyr faktisk tiden noe. At regjeringen nå går inn for dette er helt fantastisk. Vi vil gjerne takke kunnskapsminister Iselin Nybø for å ha løftet fram denne saken i de avgjørende forhandlingene sier han i en pressemelding.

UiO-rektor Svein Stølen er svært glad, men også lettet. Det var stor skuffelse på universitetet da museet ikke kom med i det endelige statsbudsjettet for 2019, som ble vedtatt før jul.

– Det har gitt flere ved UiO søvnløse netter. Nå er vi inne i en ny fase. Dette er viktig for kultur- og kunnskapsnasjonen Norge og for Universitetet i Oslo, fastslår han.

(©NTB)