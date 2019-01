Støre: – En historisk dag, men med trist fortegn

innenriks

– Dette er en historisk dag, men det er på den triste siden, sa Støre under den første partilederdebatten etter at Venstre, KrF, Høyre og Frp sa ja til å danne en flertallsregjering torsdag kveld.

– For første gang siden 1970-tallet blir det en innstramming i abortloven. Det betyr at kvinner som må ta et utrolig krevende valg knyttet til abort, et tungt og etisk vanskelig valg, får beskjed om at de må i nemnd og mister retten til å bestemme selv. Og KrF har sagt at dette er starten på arbeidet for innskrenkning av abortloven, fremholdt Støre.

Han sa seg enig med Frp-leder Siv Jensen i at den nye flertallsregjeringen vil sikre Frp mer innflytelse på Stortinget, og tror også Høyre får mer innflytelse. Venstre og KrF sier han at kun har fullbyrdet Erna Solbergs drøm.

– Jeg er glad for at Stortinget tidligere hadde kraft til å si nei til mange av forslagene til Frp. Nå blir de vedtatt, og det betyr mer Høyre- og Frp-politikk, hvilket vil si mer usosial skattepolitikk og mindre velferd, sa Ap-lederen.

– Eneste i Europa

Det ble en tidvis amper abortdebatt hos NRK sent torsdag kveld. Solberg viste til at Støres partivenner i Danmark og Sverige, og flere land i Europa, er for det regjeringen nå er blitt enige om.

– Vi er det eneste landet i Europa som nå har en åpning for at du før tolvte uke med selvbestemt abort, kan abortere den ene av tvillingene – hvis fostrene er friske.

– I de fleste land er dette forbudt, fordi det har noen etiske problemer ved seg. Det skal vi reflektere over.

I Venstre er det imidlertid stor motstand mot å endre abortloven, og sju medlemmer av partiets landsstyre stemte mot plattformen torsdag.

– Historisk dag

Også Kjell Ingolf Ropstad ble hardt utfordret om abortloven.

– Det en historisk endring av selve abortloven, sa Ropstad.

Han viste til at Solberg nå viser at hun står opp for et samfunn «med plass for alle» – og at dette i seg selv rettferdiggjør KrFs valg om å søke samarbeid med høyresiden.

Ropstad trakk også fram andre viktige gjennomslag i kampen mot det KrF ofte beskriver som sorteringssamfunnet.

(©NTB)