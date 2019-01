Sarpsborg kommune ber om gransking etter drap

innenriks

– Vi anmoder fylkesmannen om tilsyn i alle alvorlige saker. Det er for å sikre det arbeidet vi har gjort i henhold til kommunens tjenester, og er rutine, sier Kirsti Skaug, kommunesjef for velferd i Sarpsborg kommune, til VG.

Kommunen vil også starte en intern gjennomgang av alle de kommunale tjenestene som den drapssiktede mannen og hans familie har hatt med å gjøre.

Mannen i begynnelsen av 30-årene ble pågrepet i familiens hus på Borgenhaugen fredag 28. desember. Inne i huset fant politiet mannens ektefelle hardt skadd, og hun ble erklært død etter kort tid.

Mannen er også siktet for å ha utøvd grov vold mot ett av de to barna som var hjemme da drapet skjedde. Det er ikke kjent om barnet måtte få behandling på sykehus. Barna har siden vært under barnevernets omsorg.

Den siktede mannen var fra tidligere også tiltalt for uaktsomt drap på parets fire måneder gamle baby i februar 2017. Tiltalen var ferdigstilt i begynnelsen av desember, men påtalemyndigheten ville i samråd med forsvareren vente til over jul med å forkynne den for mannen.

(©NTB)