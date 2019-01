Politiet etterforsker mulig brannstiftelse ved boligen til justisministeren

innenriks

Til Filter Nyheter opplyser Oslo-politiet at meldingen om branntilløp kom klokka 13.52 torsdag ettermiddag. Brannen i søppelkassen skal ha blitt slukket av brannvesenet.

I 15.30-tiden torsdag var det ifølge nyhetsnettstedet både sivilt og uniformert politi på stedet. Politiet i Oslo viser til Politiets sikkerhetstjeneste for ytterligere informasjon i saken.

Natt til 6. desember i fjor ble huset og bilen til justisministeren tagget med ordet «rasist» og tegningen av et hakekors. I tillegg hang en hyssing ut av bensintanken på bilen, hvilket blir ansett som et forsøk på å tenne på bilen eller en trussel om det.

– Jeg vil ikke gå inn på hvordan vi opplever det personlig, ut over å si at det er ille og at vi ikke ønsker å ha det sånn i Norge, sa justisministeren til NTB dagen etter hendelsene.