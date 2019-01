DN: Taxfree-seier til Frp i regjeringsplattformen

innenriks

Endringen i taxfree-ordningen fra 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i to flasker vin, beholdes. Det innebærer at reverseringen som KrF fikk gjennomslag for i fjor høst, ikke blir noe av.

Det skriver DN, som har fått tilgang til den delen av plattformen som handler om skatter og avgifter. Ved 20.15-tiden torsdag kveld var det fortsatt åpent om sentralstyret og stortingsgruppen til Høyre, landsstyrene til Fremskrittspartiet og Venstre og landsstyret og stortingsgruppen til KrF vil slutte seg til den fremforhandlede plattformen.

I plattformen heter det også at nedtrappingen i formuesskatten for arbeidende kapital skal fortsette, ifølge DN.

Avisen gjengir totalt 69 punkter om alt fra at arveavgiften skal fjernes og veteranbiler skal bli billigere til at eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendom skal reduseres med en promilleenhet til 4 promille.

Et søk NTB har foretatt, viser at 11 av punktene handler om at noe skal «vurderes». «Utrede» brukes tre ganger, «legge til rette for» og «gjennomgå» brukes fire ganger hver, mens «følge opp» og «strategi for» brukes tre ganger.

