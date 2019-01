VG-profil slutter på grunn av forhold til Ap-politiker

innenriks

– Jeg slutter i VG fordi jeg ønsker å etablere et forhold til Jette Christensen, og det er ikke forenlig med å være kommentator i VG. Jeg kan ikke være en politisk kommentator og samtidig være sammen med en politiker. Da var den naturlige konsekvensen at jeg må finne meg noe annet å gjøre, sier Jacobsen til Medier24.

Politisk redaktør Hanne Skartveit i VG ble informert om beslutningen 1. januar.

Også Jette Christensen (35) bekrefter forholdet overfor Medier24.

– At han ønsker å jobbe med noe annet, er Frithjofs eget valg, sier hun.

Stortingsrepresentant

Jacobsen har ledet VGs kommentaravdeling, og han har i flere år vært en av avisens mest profilerte kommentatorer. Han har tidligere jobbet i nyhetsavdelingen i NRK. Han har også tidligere hatt en karriere som musiker i rockebandet Gluecifer.

Som journalist har Jacobsen kjent Christensen i flere år, men de tok beslutningen om å etablere forholdet som ledet til at Jacobsen nå slutter, etter nyttår, opplyser han.

Arbeiderpartipolitikeren Jette Christensen sitter i sentralstyret og er stortingsrepresentant for Hordaland Ap.

– Er lei oss

– Frithjof Jacobsen har en relasjon som ikke er forenlig med rollen som kommentator i VG. Derfor valgte han selv å si opp sin stilling, skriver VGs ansvarlige redaktør Gard Steiro i en kommentar.

Redaktøren legger til at avisen ikke vil settes i en situasjon der det kan stilles spørsmål om habiliteten.

– Men vi kan si klart at det som har skjedd, er et brudd på vår kontrakt med leserne. Det er vi lei oss for, skriver han.

I oktober ble det kjent at Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik var blitt kjæreste med Dagens Næringslivs tidligere politiske journalist Kristian Skard. Skard forlot jobben i DN til fordel for et PR-byrå. Han bekreftet at han sa opp jobben fordi rollen som politisk journalist sto i veien for kjærlighetsforholdet.

(©NTB)