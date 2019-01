Svak oppgang på Oslo Børs

innenriks

Blant de mest omsatte aksjene økte Norsk Hydro med 5,24 prosent til 41,55 kroner etter at det ble kjent at selskapet kan starte opp med full produksjon ved Alunorte-anlegget i Brasil igjen. Equinor-aksjen falt 1,15 prosent til 189,70 kroner, mens sjømatselskapet Mowi fikk en tilbakegang på 2,01 prosent til 183,25 kroner. Deretter fulgte Yara (-1,62 prosent) og DNB (+1,60) på listen over de fem mest omsatte aksjene.

Onsdagens tapere på Oslo Børs var fingeravtrykksselskapet IDEX (-3,10 prosent), spillselskapet Gaming Innovation Group (-3,07) og shippingselskapet Frontline (-2,74).

De toneangivende børsene i Europa endte alle opp, med unntak av Londons FTSE 100 som fikk en tilbakegang på 0,39 prosent dagen etter brexitvoteringen i Parlamentet. Frankfurts DAX 30 kunne notere en oppgang på 0,27 prosent, mens Paris' CAC 40 steg med 0,49 prosent.

På New York-børsen steg indeksene etter åpning som følge av at flere banker leverte gode kvartalsresultater. Ved 17.45-tiden norsk tid hadde Dow Jones steget med 0,6 prosent.

Like før ferske tall for de amerikanske oljelagrene ble publisert onsdag, falt oljeprisen. Prisen hentet seg inn etter hvert, og ved 17.45-tiden ble et fat nordsjøolje omsatt for 61 dollar fatet.

(©NTB)