Påstand om 21 års forvaring i drapssaken i Kristiansand

– Etter vår oppfatning er forvaring det riktige her. Det er en egen bestemmelse i straffeloven hvor det er kriterier for at det må være nærliggende fare for nye kriminelle handlinger, en farlighetsvurdering. Ut fra den vurderingen, er det vår oppfatning at her skal det utmåles straff på forvaring, sier aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen til NTB.

I 2002 ble kvinnens far funnet død i et badekar i sitt hjem i Kristiansand. Tolv år senere ble hennes tidligere samboer funnet død på et hotellrom i byen.

Rettssaken mot kvinnen har gått i Kristiansand tingrett siden 12. november.

Så sent som i forrige uke ble det besluttet å endre tiltalen mot kvinnen, fra forsettlig til overlagt drap.