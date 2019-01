Norwegian kutter en rekke ruter og seks baser

innenriks

Beslutningen kommer i kjølvannet av at Norwegian i oktober varslet at de hadde igangsatt et kostnadsprogram som skulle kutte minst to milliarder kroner i kostnadsnivået fra 2019, melder E24.

– Selskapet har kommet til et punkt der det må gjøre nødvendige justeringer i ruteporteføljen for å bedre bærekraften og de finansielle resultatene i et veldig konkurransepreget marked, sier kommersiell direktør og HR-ansvarlig Helga Bollmann Leknes i Norwegian.

Bollmann Leknes sier at deres mål er å sikre at så få kolleger som mulig blir påvirket, men opplyser til E24 at det er for tidlig å si hvor mange ansatte som eventuelt kan bli sagt opp. Alt avhenger av hvor mange selskapet klarer å flytte og finne andre arbeidsoppgaver eller baser til.