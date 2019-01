Ingen vitner etter at mann ble slått ned og ranet i Moss

innenriks

Fornærmede tok kontakt med politiet klokken 1.41 natt til mandag.

– Han fortalte at han hadde blitt truet med kniv av tre personer og at han ble slått med en jernstang, opplyste operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til NTB klokken 2.53.

Mannen ble slått i ryggen og/eller hodet og ble fraktet til legevakt for behandling. Han skal ikke være alvorlig skadd.

– Ran er selvfølgelig alvorlig. Når en person i tillegg blir truet og slått ned, ser vi veldig alvorlig på det, sa Aas.

Fornærmede har overfor politiet beskrevet ranerne som tre nordafrikanske menn iført mørke klær.

Like over klokken 3 avsluttet politiet det aktive søket etter gjerningspersonene. Det er gjort sporsøk på stedet, men politiet har ikke klart å finne vitner til hendelsen som skjedde like ved jernbanestasjonen, opplyser Aas til NTB klokken 5.30.

Etterforskningsavdelingen til Øst politidistrikt overtar nå saken og vil innhente forklaring fra fornærmede, avhøre eventuelle vitner og sjekke ut eventuelle overvåkningsbilder.

