Børsen startet uka med forsiktig fall

Equinor – børsens største og mandagens mest omsatte selskap – endte ned 1,2 prosent. Telenor (-0,1) og Mowi (+0,7) endte som nummer 2 og 3 på omsetningstoppen.

Taperlisten toppes av indeksens minste selskaper: Next Biometrics Group (-13,4) og Thin Film Electronics (-10,7).

Utviklingen i Oslo følger fallet på Hongkong-børsen, der hang Seng-indeksen svekket seg med 1,4 prosent, og samsvarer med utviklingen på toneangivende børser i Europa mandag ettermiddag. FTSE 100 i Londo var ned 1 prosent, CAC 40 i Paris 0,3 prosent og DAX 30 i Frankfurt 0,2 prosent.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for drøyt 60 dollar fatet på spotmarkedet, etter et prisfall siden midnatt på 0,8 prosent.

