Mann knivstukket i mulig ransforsøk i Kongsberg

innenriks

– Fornærmede og en kompis gikk fra et sted til et annet i sentrum da en ukjent person kom opp til dem og spurte etter røyk. Dette ble avvist av fornærmede, forteller operasjonsleder André Kråkenes ved Sørøst politidistrikt til NTB klokken 2.40.

– Gjerningsmannen tok da fram en liten kniv og stakk den ene mannen i armen.

Fornærmede, en mann i starten av 20-årene, har et åpent sår etter hendelsen og behandles på legevakta hvor såret blir sydd.

Det var han selv som varslet en forbipasserende politipatrulje klokken 1.50.

Ifølge operasjonslederen er det ikke gode beskrivelser av gjerningspersonen, annet enn at det var en mann iført mørke klær.

– Vi er på stedet og undersøker om andre har sett hendelsen, og om det er videoovervåking på stedet, sier Kråkenes.

Han tilføyer at den skadde framstår som et tilfeldig offer, og at politiet mistenker at det kan ha vært et forsøk på ran.

– Det er nærliggende å tro det, men vi holder alle kort åpne. Det er jo ikke vanlig å knivstikke folk når man ikke får bommet en røyk, sier operasjonslederen.

(©NTB)