Rakfiskalarm: 14 personer syke, to partier trukket

I begge tilfellene mistenker Mattilsynet at rakfiskspising er direkte årsak til de potensielt alvorlige sykdomstilfellene.

Følgende rakfiskprodukter bør folk holde seg langt unna og kaste eller levere tilbake dersom de har dem hjemme:

* All rakfisk produsert ved Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS i 2018. Dette partiet knyttes til et tilfelle av botulisme hos en person i Trøndelag. Rakfisken er solgt via mobilt salg på ulike markeder og messer i Trøndelag, samt via faste kjøreruter med direkte utlevering. Rakfisken er i tillegg solgt via COOP-butikker på Ålen, Brekken, Røros og Os.

* Alle varianter av rakfisk fra Slidre Ørretsenter. Rakfisken er distribuert og solgt over hele landet. Det er påvist listeriabakterier i fisken, og ifølge Mattilsynet er dette trolig årsaken til at 13 personer er blitt listeriosesyke. Det er så langt påvist bakterier med lik DNA-profil hos åtte av pasientene.

Listeriabakterien smitter vanligvis gjennom mat, spesielt kjølelagrede matvarer med lang holdbarhetstid som spises uten å varmes opp. Eksempler er rakfisk og myke og halvmyke oster som brie, camembert og andre muggoster.

De fleste tåler bakteriene, men risikogrupper bør unngå produkter som kan medføre risiko for listeriasmitte. Dette gjelder eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar.

Botulisme beskrives av Norsk Helseinformatikk som en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien. De viktigste smittekildene er rakfisk og spekemat, eller sårinfeksjon hos injiserende misbrukere.

