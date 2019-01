Politiet ble varslet samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant

innenriks

Ektefellen til milliardær Tom Hagen ble sist sett 31. oktober i fjor. Politiet bekreftet på en pressekonferanse torsdag at de ble varslet om forsvinningen allerede samme dag.

– Politiet ble varslet onsdag 31. oktober og anmeldte umiddelbart saken, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt under en pressekonferanse torsdag.

Brøske opplyser at politiet raskt vurderte det som nødvendig å holde en sivil profil på etterforskningen for ikke å risikere å utsette Hagen for fare.

– Vi kan videre bekrefte at det i huset i Sloraveien ble funnet et skriftlig dokument hvor kravet og truslene framgår. Det kan vi av hensyn til etterforskningen ikke gå nærmere inn på, sier Brøske.

Politiet ønsker foreløpig ikke å bekrefte om hvilken eller hvilke kryptovalutaer krever løsepengene betalt gjennom.

(©NTB)