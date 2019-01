Ekspert: Valg av kryptovaluta kan tyde på lite gjennomtenkt bortføring

innenriks

Ifølge VG dreier det seg om et krav som tilsvarer 9 millioner euro – nærmere 90 millioner norske kroner.

Men kryptovalutaen monero er såpass liten at denne summen tilsvarer over 1,15 prosent av alle monero som finnes i markedet, ifølge E24.

– Det sier jo kanskje at dette ikke var så gjennomtenkt. For det er vanskelig å få tak i denne valutaen i den størrelsesorden. Det kan jo kanskje si noe om de som står bak. De har kanskje hørt at dette er den beste valutaen å bruke om du vil være anonym, sier seniorrådgiver Vidar Sandland ved Norsk senter for informasjonssikkerhet (NorSIS).

Politiet har bekreftet at det har kommet krav om løsepenger i form av kryptovaluta, men vil ikke kommentere beløpet.

Vanskelig å omsette

Politiet har kun hatt begrenset dialog med den antatte kidnapperen, og de har ingen anelse om hvem det er. Trolig er monero valgt som valuta fordi den i teorien er svært vanskelig å spore.

Men det er ikke umulig, påpeker Torbjørn Bull Jenssen, daglig leder i Arcane Crypto.

Monero er nemlig vanskelig å omsette, og må ofte veksles over til andre kryptovaluta, som bitcoin eller Ethereum, før man kan få det utbetalt i euro eller dollar.

– Det er på disse punktene at det er vanskelig å beholde anonymiteten sin, sier Jenssen til E24.

Antatt bortført

Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) ble sist sett 31. oktober i fjor. Hun antas å ha blitt bortført fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog i Akershus. Hun er gift med Tom Hagen, en av Norges rikeste personer.

Onsdag gikk politiet ut offentlig med saken, etter å ha etterforsket den i hemmelighet i flere uker

Familien har bestemt seg for å følge politiets råd om ikke å betale løsepenger, ifølge deres bistandsadvokat.

