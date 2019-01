innenriks

– Gjerningsmennene ble pågrepet i nærområdet og er siktet for ranet, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB klokken 0.20. De pågrepne vil bli avhørt enten i natt eller på dagtid tirsdag.

Ullsand har tidligere sagt til NTB at taxisjåføren ble fraranet et ukjent beløp, men kom fra hendelsen uten fysiske skader. Det skal ikke ha vært brukt våpen under ranet.

Det var taxisentralen som varslet politiet om ranet klokken 22.40 mandag kveld.

