Trafikkulykke i Oppland: Person hentet med ambulanse

Det opplyser operasjonsleder Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt til NTB like før klokken 4.50.

– En person er hentet av ambulanse. Jeg kjenner ikke til skadeomfang eller om personen er fraktet til legevakt eller sykehus, sier Waage. Han kjenner heller ikke til om det er store materielle skader på bussen.

– Det var nok mer alvorlig enn først antatt. Men bussen ligger på siden, så vi har ikke oversikt over skadene.

Utforkjøringen skjedde like ved Skjåk kirke, og de involverte er evakuert inn i kirkestua, hvor de blir tatt hånd om. Operasjonslederen forteller at det var en skremmende opplevelse, og at kriseteam er tilkalt.

Årsaken til ulykken er ukjent, men Waage opplyser at det er glatt og mye vind på stedet.

Det var en passasjer, på oppfordring av bussjåføren, som varslet nødetatene klokken 4.18.

