Nytt forsøk på å finne savnede i Tamokdalen onsdag

innenriks

Værutsiktene ser fortsatt ut til å være så gode onsdag at det trolig vil bli mulig å søke gjennom skredområdet med helikopter.

– Skredet er på cirka 1.000 meters høyde, og det er bratt, 30–35 grader. Det er mørketid med kun få timer med tilnærmet dagslys. Snø, kulde, vind og nedbør gir store utfordringer, noe som spesielt vil merkes på 1.000 meters høyde. Skredfaren i fjellet er fortsatt stor. Vi er derfor avhengig av helikopter for å gjennomføre søk, og for å bringe mannskaper inn og ut av skredområdet, opplyser Troms politidistrikt tirsdag ettermiddag.

Det skal brukes sender- og mottakerutstyr for å forsøke å få nøyaktige posisjoner på de to signalene man har fått i tidligere søk. I tillegg håper man å lokalisere de to siste skredsøkerne i snømassene.

De fire savnede skiløperne er finske Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29). De var på topptur til Blåbærfjellet, og ble sist observert i 14-tiden onsdag i forrige uke. Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Torsdag er det meldt økende vind til liten kuling i området, og det er derfor tvilsomt om forholdene tillater å fly inn i skredområdet denne dagen.

Politiet har opplyst at det ikke lenger er håp om å finne overlevende, og at man dermed søker etter antatt omkomne. Politiets hovedteori er at de fire er skredtatt og ligger begravet i snømassene.

