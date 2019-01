Andøy kommune beklager at eldre fikk fiskeboller på julaften

innenriks

Det var Vesterålen Online som først omtalte julemiddagen som ble levert hjem til pleietrengende eldre i Andøy kommune. Siden er historien om julemiddagen blitt hyppig sitert, omtalt og delt.

– Jeg dro hjem til min far for å være sammen med ham noen timer på julaften. Da kunne han fortelle at kommunen hadde levert fiskeboller i hvit saus til middag. Jeg hadde heldigvis med meg en juletallerken med litt julemat, sier Irene Eilertsen til NRK.

Middagen var den samme som ble servert beboerne på Andøy bo- og behandlingssenter lille julaften. Eilertsen skrev brev til kommunen, som hun foreløpig ikke har fått svar på. I lokalsamfunnet har imidlertid reaksjonene strømmet på.

Beklager

Andøy kommune beklager matserveringen, og presiserer at av de i underkant hundre personene som bor på institusjon og i omsorgsbolig i Andøy kommune fikk tilbud om julemiddag på julaften, men fire personer som bor hjemme fikk ikke det, og ble servert fiskeboller.

– Dette er selvsagt ikke greit. Vi er lei oss for at det skjedde, og tar hendelsen på alvor, rådmann Kirsten Lehne Pedersen.

Hun legger til at den uheldige matserveringen skyldes flere beklagelige omstendigheter.

– Ikke rester

– Det handler ikke om økonomi, men at rutinene ikke har vært gode nok. Jeg skjønner godt at folk reagerer. Vi skal nå gjennomgå og endre rutinene slik at dette ikke skjer igjen, sier rådmannen.

Kommunen understreker også at det ikke var snakk om restemat, men mat som lages dagen i forveien og vakuumpakkes før den blir kjørt til brukerne.

