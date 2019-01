Mann innrømmer drap i Haugesund

innenriks

Kvinnen ble funnet død etter en brann i et bolighus, men den foreløpige obduksjonsrapporten har vist at hun trolig døde av stikkskade.

Kvinnens samboer ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter at nødetatene rykket ut til husbrannen.

– Krangel

Tidligere har mannen nektet for drapet, men i nye avhør mandag endret han forklaring.

– Han ga i starten av avhøret i dag uttrykk for at han ville endre forklaring, og har forklart at han står bak drapshandlingen mot sin samboer. Siktede har tidligere forklart at han handlet i nødverge og at hendelsen var et uhell, men dette har han nå gått bort ifra, sier påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i en pressemelding.

Ifølge siktede har det vært en krangel mellom ham og avdøde forut for handlingen, og han har gitt en forholdsvis detaljert redegjørelse om hendelsesforløpet.

– Hvordan han stiller seg til spørsmålet om straffskyld, samt eventuelt motiv for handlingen, vil bli tema for videre avhør, sier Lysaker.

Frigir navnet på offeret

I samme pressemelding skriver politiet at det var 49 år gamle Anne Kari Bjelland som ble drept. Navnet frigis i samråd med de pårørende.

Bjelland etterlater seg tre barn, hvorav ett barn er mindreårig. Barna er Bjellands og siktedes felles barn.

Hun er foreløpig ikke formelt identifisert, men politiet opplyser at det ikke er noen grunn til å tro at avdøde er en annen person enn Anne Kari Bjelland.

Skal sjekke forklaring

Arbeidet med kriminaltekniske undersøkelser, vitneavhør, samt sikring og gjennomgang av elektroniske spor fortsette. Politiet skal nå sjekke forklaringen til siktede opp mot de tekniske funnene.

– Vi ønsker ikke å gå inn på ytterligere detaljer rundt siktedes forklaring, men kan bekrefte at han er samarbeidsvillig, sier Lysaker.

Det skal ha vært siktede selv som tente på huset, før han kjørte fra stedet på motorsykkel. Han ble pågrepet etter at han var involvert i en ulykke.