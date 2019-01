Ingen leting i skredet i Troms mandag formiddag

innenriks

Også eksterne aktører, som representanter for frivillige redningstjenester, er med på møtet, får NTB opplyst mandag morgen.

Ifølge NRK er det ikke lovende værprognoser for de neste par dagene.

– Det er fortsatt betydelig skredfare i området. Vi skal nå lage en plan for å utnytte værvinduene som kommer, sier stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

Søndag formiddag gjorde politiet et nytt forsøk på å gjenoppta søket etter de fire skituristene som trolig omkom i et snøskred fra Blåbærfjellet. Et helikopter fra Forsvaret lettet og fløy like over skredområdet, men kunne ikke sette mannskapet på bakken fordi været ble for dårlig.

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sa søndag til NTB at det først onsdag ser ut til å bli ordentlig gunstige leteforhold.

– Mandagen er nok vanskelig. Det er ventet kraftig vind og snøbyger, så det er utfordrende værforhold. Utover tirsdagen vil det bli noe bedre, men noe vind og byger vil fortsatt kunne by på problemer, sier han.

Dermed ser den beste dagen ut til å være onsdag, for allerede torsdag ventes et nytt lavtrykk med økende vind og økende nedbør.

