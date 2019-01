Dårlig vær i sikte – politiet innstilt på å utsette leteaksjon i Tamokdalen

innenriks

Søndag formiddag gjorde politiet et nytt forsøk på å gjenoppta søket etter de fire skituristene som trolig omkom i et snøskred fra Blåbærfjellet. Et helikopter fra Forsvaret lettet og fløy like over skredområdet, men kunne ikke sette mannskapet på bakken fordi været ble for dårlig.

Etter planen skal det gjøres en ny vurdering mandag, men værutsiktene ser ikke noe lysere ut da. Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier til NTB at det først onsdag ser ut til å bli ordentlig gunstige leteforhold.

– Mandagen er nok vanskelig. Det er ventet kraftig vind og snøbyger, så det er utfordrende værforhold. Utover tirsdagen vil det bli noe bedre, men noe vind og byger vil fortsatt kunne by på problemer, sier han.

– Den letteste dagen ser ut til å bli onsdag. Allerede torsdag kommer det et nytt lavtrykk med økende vind og økende nedbør, sier han videre.

– Innstilt på å utsette

Stabssjef i Troms politidistrikt Morten Pettersen sier til Nordlys at politiet allerede er innstilt på at det ikke blir nye leteforsøk mandag.

– Vi kommer til å bruke mandagen til vurdere en ny innsats på tirsdag. Dette skal vi gjøre sammen med de andre aktørene, slik at vi er klare til tirsdag, dersom været tillater det, sier han.

Skredfaren er ifølge NVE fortsatt betydelig i Indre Troms mandag og tirsdag, og foreløpig er det ikke aktuelt å sende opp mannskap, verken til fots eller med scooter. I første rekke er det snakk om å sende opp et helikopter for å finne ut hvor de fire befinner seg.

Kondolerer

Dårlig vær satte også fredag en stopper for letemannskapet og de frivillige som søkte etter turfølget på fire fra Sverige og Finland. De vært savnet siden de dro ut på en skitur onsdag, og leger har slått fast at det ikke fins rasjonelle grunner til å tro at de har overlevd.

Helseminister Bent Høie (H) sier han føler med familiene til de savnede, som fortsatt må vente på at deres kjære blir funnet.

– Skredulykken i Tamokdalen har vært en tragisk start på det nye året. Særlig vondt er det å tenke på familiene til de savnede, som fortsatt venter på at deres kjære skal bli funnet og hentet ut av rasområdet, sier han på regjeringens hjemmeside.

Høie sier også at han ønsker å takke redningsmannskap, helsepersonell, politi og lokalt kriseteam for innsatsen de siste dagene, og for å ha tatt vare på de pårørende.

– Batterier trolig tomme

Politiet har tidligere bekreftet at alle de fire i det savnede turfølget hadde med seg skredsøkere, og fredag opplyste politiet at det var registrert signaler fra to av dem.

Politiet sa da at de antok at signalene fra skredsøkerne ville vare i 100 timer til, men snøskredekspert Kjetil Brattlien ved Norges Geotekniske institutt sier søndag til NRK at batteriene trolig er tomme.

Da blir det vanskeligere når letingen gjenopptas, og mannskapene blir veldig avhengige av å få med seg lavinehunder, sier skredeksperten.

– Et så stort skred tar det svært lang tid å søke gjennom. Så man får virkelig håpe at man klarer å finne de savnede ved hjelp av skredsøkere eller ved hjelp av lavinehund. Skal man gå manngard med søkelinjer og søkestenger, så tar det svært lang tid å finne de omkomne, sier han.

(©NTB)