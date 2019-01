Rev felt i Alta – jaktlaget tror det er skabbreven som angrep barn

innenriks

Det var representanter for viltnemnda som felte reven i Aronneskjosen, mindre enn en kilometer fra stedet der en rev påførte en baby i en barnevogn kloremerker på kinnet første nyttårsdag.

– Det er dog en god del reveskabb i området, så det kan ikke sies med sikkerhet at det er den samme reven, opplyser politiet i Finnmark.

Likevel er jaktlaget som felte reven, rimelig sikre på at det er den rette reven som er skutt.

– Den kom fra det samme området og samme hi som vi har observert tidligere. Den ligner også på bilder vi har sett tidligere, sier jeger Harald Mikkelsen til NRK.

Reven hadde gjemt seg under en brakke i et område med mange hus og industribygg. Jaktlaget fikk jagd den fram og ut i skogen der den ble felt med ett skudd.

Mattilsynet vil nå sende reven til Veterinærinstituttet for å undersøke om den har skabb eller rabies. Reven kan ha kommet over grensen fra Russland eller Finland og dermed tatt med seg uønsket sykdom inn i Norge, sier fungerende avdelingssjef May-Tone Iversen i Mattilsynet i Finnmark.

– Vi tar alle forholdsregler, og vi vil ta den inn for å undersøke den. Det er sagt at det er en skabbrev, men atferden tyder på at det kan være andre ting, også rabies, sier Iversen.

