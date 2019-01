Politiet: Kvinnen som ble funnet død etter brann i Haugesund, døde av stikkskade

innenriks

Den avdøde kvinnen er obdusert, og politiet har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport. Her fastslås det at antatt dødsårsak er stikkskade, opplyser påtaleansvarlig Marte Engesli Lysaker i Sørvest politidistrikt.

– Politiet har en klar formening om hva som er drapsvåpenet og har kontroll på dette, sier Lysaker.

Kvinnens samboer ble pågrepet og siktet for drap kort tid etter at nødetatene rykket ut til husbrannen. Mannen i 50-årene ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, men han erkjenner ikke straffskyld.

– Han har erkjent å ha påsatt brannen i huset der kvinnen ble funnet død, og er nå også siktet for grovt skadeverk, opplyser Lysaker.

Kranglet på fest

I avhør har den drapssiktede mannen fortalt at de hadde kranglet under nyttårsfesten de deltok på kvelden før, noe mannens forsvarer, advokat Erik Lea, har bekreftet overfor NRK.

Lea kan ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen og de nye opplysningene om dødsårsaken. Lea har tidligere sagt at mannen har beskrevet hendelsen som et uhell og at det aldri var meningen å drepe.

– Alle dokumenter i saken er klausulert og domstolen har pålagt meg taushetsplikt. Da kan jeg ikke kommentere saken, dessverre, sier Lea til NTB.

Ikke bekreftet ID

Politiet venter fortsatt på å få bekreftet identiteten på avdøde, men Lysaker opplyser at de ikke har noen indikasjoner på at det er en annen person enn kvinnen som bodde i huset. Politiet vil foreløpig ikke gå ut med navnet på kvinnen de mener er drept.

Politiet jobbet fredag fortsatt med kriminaltekniske undersøkelser, vitneavhør, samt sikring og gjennomgang av elektroniske spor. Dette arbeidet vil fortsette i neste uke.

Vitner reagerte

Siktede var ifølge advokat Erik Lea beruset da han tente på huset i Bokngata i Haugesund. Vitner skal ifølge NRK ha reagert på oppførselen til siktede og varslet politiet da de observerte ham utenfor boligen, samtidig som det brant i huset.

Mannen kjørte fra stedet på motorsykkel, men ble pågrepet etter at han var involvert i en ulykke. Han ble lagt inn sykehuset i Haugesund med bruddskader, men ble onsdag utskrevet og overført til Haugesund fengsel. Samme dag ble han varetektsfengslet.