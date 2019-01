Oslo offisielt åpnet som Europas miljøhovedstad

innenriks

Den norske hovedstaden har tre ganger tidligere forsøkt å sikre seg utmerkelsen, og tross hard konkurranse fra tolv andre europeiske storbyer lyktes de endelig i 2019.

Fredag var det duket for den offisielle åpningsseremonien, som blir startskuddet for minst 350 miljøarrangementer i byen i løpet av året som kommer. En tydelig stolt og fornøyd miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) var blant talerne.

– Vi er den første generasjonen som kan se effekten av global oppvarming. Vi er også den siste generasjonen som kan løse problemet. Vi kan ikke la noen andre overta dette problemet. Vi må løse det selv, sa hun.

– Mitt håp er nå at Oslo kan eksportere sine klimaløsninger til andre større byer rundt om i hele verden. Slik kan lille Oslo forandre hele kloden, fortsatte miljøbyråden.

Dyrt

Den offisielle tittelen European Green Capital Award ble overrakt av EUs kommissær for miljø, fiskeri og maritime spørsmål, Karmenu Vella. Lisboa-ordfører Fernando Medina, som måtte se byen sin bli slått på målstreken av Oslo, var på plass sammen med Hubert Bruls, ordføreren fra fjorårets vinnerby Nijmegen.

Fredagens høytidelige seremoni i Oslo rådhus er et av flere kostbare arrangementer, og Oslo-byrådet har fått kritikk for å bruke for mye penger på å være miljøhovedstad. Den samlede prislappen skal etter planen bli på 118 millioner kroner, men dette inkluderer også penger til styrking av undervisningen om miljø og klima i Oslo-skolen og en ny app som skal gjøre det lettere for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Oslo-byrådsleder Raymond Johansen har avfeid pengekritikken som populistisk.

– I stedet får de komme med konkrete forslag til hvilke punkter i programmet de vil kutte. Er det tiltak rettet mot barnehager, bydeler eller næringslivet? spurte han retorisk da han fikk spørsmålet i fjor.

Buss og bomring

Kåringen av europeisk miljøhovedstad gjøres av EU-kommisjonen, og første by ut var Stockholm i 2010. Også Bristol og København har vært miljøhovedsteder.

Oslo vant kåringen takket være omfattende satsing på kollektivtransport, kutt i klimautslipp, kildesortering og andre miljøtiltak. EU-kommissær Vella sier til NRK at prisen var vel fortjent.

– Oslo fortjente å vinne. De har drømt, jobbet og lagt planer for dette, og de lyktes. Først og fremst så vant de fordi de setter innbyggernes interesser først, som er selve ideen bak prisen, sier han.

