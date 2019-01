innenriks

– Det er ikke tilrådelig å fly inn mannskap, opplyser politiet på stedet.

Statusen for aksjonen i Tamokdalen ble tidligere fredag endret fra en redningsaksjon til et søk etter antatt omkomne. Bakgrunnen er at det er registrert signaler fra to forskjellige skredsøkere i området hvor det har gått et stort snøskred.

