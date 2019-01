innenriks

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.