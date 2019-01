Radio eksploderte i Larvik – kvinne lettere skadd

innenriks

Brannen etter eksplosjonen ble slukket, men det er skader inne i boligen. Radioeieren er lettere sjokkert, skrev Sørøst politidistrikt på Twitter klokken 19.20 torsdag kveld.

– Radioen skal nærmest ha eksplodert inne i boligen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til NTB.

Kvinnen i 60-årene var i et tilstøtende rom da hun hørte et smell. Det skal ha kommet røyk og flammer fra apparatet.

– Hun ble småbrent på hendene da hun forsøkte å avverge brannen, sier Groth til NTB.

Eieren av radioen er sjekket av helsepersonell og fremstår som lettere skadd. Brannen har gjort skade på et bord og gardiner i boligen.

Radioen er av typen Pinell, som tidligere har blitt trukket tilbake av leverandøren på grunn av brannfare. Politiet har nå beslaglagt apparatet.

Alle radioer av typen Pinell Go og Pinell Go+ som ikke har et klistremerke på der det står Battery 2016, er meget brannfarlige. Ifølge leverandøren har radioen forårsaket over 100 branner i norske hjem og hytter. I november savnet leverandøren fortsatt 5.000 farlige radioer som ikke var levert inn.

