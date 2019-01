Oslo-politimester: Ingen mistillit til Jensen

innenriks

Sjøvold var Jensens sjef i årene før ekspolitimannen ble pågrepet i 2014.

– Det var nok ulike oppfatninger av Jensen, han var en litt annerledes politimann. Det var mange diskusjoner om hans dialogmodell kontra den vanlige modellen i straffesporet. Noen var uenige i hvordan Eirik gikk fram, men jeg oppfattet det ikke som negativt, sa Sjøvold da han torsdag inntok vitneboksen i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg hadde ikke noe grunnlag for å ha mistillit til Jensen, sa han.

Det er første gang politimesteren vitner i den omfattende rettssaken.

Hemmelig prosjekt

I romjula ble det kjent at påtalemyndigheten, som egentlig var ferdig med sin bevisførsel før jul, har kalt inn både Sjøvold og riksadvokat Tor-Aksel Busch som vitner i ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen.

Ifølge aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker er grunnen til at Sjøvold ble innkalt, at et annet vitne har forklart at Eirik Jensen brukte private penger til å arrangere en flukt for flere informanter i forbindelse med det hemmelige, nasjonale prosjektet som Jensen var en del av, og at dette var klarert med politimesteren.

I retten kunne ikke Sjøvold huske dette.

– Men det var jo flere diskusjoner om penger. Men det ville gå gjennom de ordinære systemene, sa han.

Exit-strategi

Jensen hadde rundt 30.000 kroner gjemt i veggen da han ble pågrepet. På spørsmål fra Jensens forsvarer Jon Christian Elden vedgikk imidlertid Sjøvold at det kunne være hensiktsmessig å ha kontanter tilgjengelig for å kunne gjennomføre en rask exit-strategi.

– Det er naturlig at man i et slikt prosjekt må kunne ta beslutninger der og da, sa Sjøvold som samtidig erkjente at han ikke hadde detaljoversikt over prosjektet.

Opplysningene om det nasjonale prosjektet er hemmelige som følge av en egen rettskjennelse – som også er hemmelig.

Ifølge Sjøvold lå prosjektet mer eller mindre i dvale en lengre periode før det ble avsluttet i 2013.

Avsluttet

Lagdommer Kristel Heyerdahl ville vite hvorfor prosjektet ble avsluttet.

– Prosjektgrunnlaget ble borte, svarte Sjøvold.

– Er det mulig å si noe mer om hva det betyr, spurte Heyerdahl

– Nei, svarte Sjøvold.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skal vitne fredag. Det er svært uvanlig at en riksadvokat avgir forklaring i en norsk rettssal. Han skal forklare seg om sin rolle i den innledende fasen av etterforskningen mot Jensen.

