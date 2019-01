Solberg: – Vet at dette blir krevende forhandlinger

innenriks

– Dette kan bli den første borgerlige flertallsregjeringen på lang, lang tid, og forhandlinger er viktig for å ha et godt politisk grunnlag. Nå er det en litt kortere periode vi skal forhandle om denne gangen, men man kan legge grunnlag for mye god borgerlig politikk, sier Solberg på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Selv om hun er full av lovord om både partiene hun skal forhandle med og stedet de skal forhandle på, forventer hun at de nærmeste dagene blir intense.

– Jeg vet at dette er forhandlinger som blir krevende. Det er krevende å gå fra en topartiregjering til en trepartiregjering, og det blir også krevende å gå fra tre til fire. Men vi har hatt samtaler på forhånd som gjør at jeg vet det er mulig å finne gode felles løsninger, sier statsministeren.

– Nå skal vi bruke en del tid nettopp på å finne disse gode felles løsningene til slutt.

